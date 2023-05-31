Milli Parklar, telli turna ailesinin fotoğrafını paylaştı
“TURNA EYLEM PLANI VE İZLEME ÇALIŞMALARI” DOĞRULTUSUNDA AMASYA’DA TELLİ TURNA KUŞUNUN ÖNCEKİ YILLARDA ÜREME KAYDI OLAN, GEÇTİĞİMİZ YILLARDA VE İZLEME ESNASINDA YENİ YUVA YAPTIĞI BELİRLENEN YERLERDE İZLEME ÇALIŞMASININ AVCILIK VE YABAN HAYATI ŞUBESİ EKİBİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Çevre 31.05.2023, 19:27
Amasya’da uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl görülmesiyle kuş gözlemcilerini heyecanlandıran telli turna çifti bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı. Türkülere konu olan telli turnaların Afrika’dan birlikte uçup geldikleri yavrusu da görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü geçen yıl doğan yavru turnanın fotoğrafını paylaştı.
“Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda Amasya’da telli turna kuşunun önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışmasının Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi ekibi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Kuluçka döneminde olan telli turnalar ve önceki yılın yavrusu izlendi.