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Milli Parklar fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı.
Çevre 26.10.2022, 19:38
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapanlara yansıyan yaban hayatını paylaştı.
Milli Parklar 11. Bölgede fotokapanlarla yaban hayatını gözledi. Fotokapanlara kaydedilen çeşitli yabani hayvanların görüntüleri Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından kısa kesitler halinde paylaşıldı.