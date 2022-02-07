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Milli Dağcı Tunç Fındık, Diyadin Murat Kanyonu’nda buz sarkıtlarına tırmandı

Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Murat Kanyonu’nda oluşan yaklaşık 50 metre yükseklikteki buz sarkıtlarına tırmandı.

Çevre 07.02.2022, 14:57
Milli Dağcı Tunç Fındık, Diyadin Murat Kanyonu’nda buz sarkıtlarına tırmandı

Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Murat Kanyonu’nda oluşan yaklaşık 50 metre yükseklikteki buz sarkıtlarına tırmandı.

Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Doğal Sit-Nitelikli Doğa Koruma Alanı" olarak tescillenen Diyadin Murat Kanyonu’nun tanıtılıp turizme kazandırılması amacıyla Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın düzenlediği organizasyon kapsamında Milli Dağcı Tunç Fındık ve ekibi ilçeye davet edildi.

Diyadin’de kış manzarası ile ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Murat Kanyonu’nu gezen dünyaca ünlü Milli Dağcı Fındık ve arkadaşları, soğuk havaların etkisi ile kanyonda oluşan yaklaşık 50 metre yükseklikteki buz sarkıtlarında, ilçe tarihinde ilk defa buz tırmanışı gerçekleştirdi.

Bir gün boyunca kanyonu gezip yeni tırmanış rotaları keşfeden Milli Dağcı Fındık, gerçekleştirdiği tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, kanyonun buz tırmanışı için keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

"Çok farklı bir doğal güzelliği var"

Diyadin Murat Kanyonu’nun, yapılacak ufak çalışmalarla Türk tırmanışı için önemli ve yeni bir kapının açılabileceğini kaydeden Fındık, “Diyadin 2007’den beri gördüğüm ve aklımda olan bir yerdi. Bu gün Sayın Kaymakamımız Alper Bey’in daveti üzerine geldik. Geldik ve bu gün burada bir tırmanış yaptık. Donmuş şelale tırmanışı. Bu günümüzü burada geçirdik. Daha birçok şelale var. Bir kısmı zor, bir kısmı oluşmuş, bir kısmı ise henüz oluşmamış, bir kısmı tam oluşmuş birçok şelale var. Burada güzel bir potansiyel var ve arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Doğal güzelliği çok farklı buranın. Gerçekten değişik bir kanyon. Çok farklı bir yer. Buz potansiyelini sorarsanız eğer, gerçekten birazcık uğraşı ve az bir çaba ile burası çok büyük bir buz parkı olabilecek bir yer. Çok doğal bir ortam. Yapay olarak yönlendirilen sular, muhtemelen çok farklı zorluklarda buz tırmanışı yapmayı seven her kişiye hitap edebilecek bir parkur oluşturulabilir. Dünyanın ve ülkemizin her yerinden insanlara hitap edebilecek bir buz ortamı yaratılabilir. Zaten Diyadin’in doğal güzellikleri yaz-kış farklıdır. Termal suyundan tutunda bu kanyonun yeşil güzelliği çok farklı. Ancak bu gördüğünüz buz, Türk tırmanışı için farklı bir kapının açılmasını da sağlayabilir” dedi.

"Bir dağcı için en önemli şey farklı coğrafyalarda tırmanmak"

Diyadin Murat Kanyonu’nun hem ülke hem de dünya genelinde bilinmesi gerektiğini ifade eden Fındık, devamında şunları söyledi:

“Daha bu gün arkadaşlarımız Erzurum tarafında buz tırmanışının olup olmadığını sordular. Gelip tırmanmak istiyorlar. Bir dağcı için en önemli şey farklı coğrafyalarda tırmanmak. Oradaki başka rotaların, tırmanış güzergahların tadına bakmaktır. Aynı farklı yemekler yemekten zevk almak gibi bir şeydir. Mutlaka insanlar gelecektir. Her sene bu katlanarak artacaktır. Bilinmesi gerekiyor ve yapıldığının bilinmesi çok önemli bir bilgi. İnsanların gelebilmesi için. Şu an artık burada yapılmış, derecesi belli, uzunluğu belli, gerekli malzemelerin belli olduğu bir tırmanış güzergahı var. Onun için insanlar artık gelir bundan sonra. Hele ki dediğim gibi burası bir buz parkı olabilecek şekilde düzenlenip farklı zorluklarda ve uzunluklarda rotalar elde edilebilirse tabi ki çok farklı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca daha rüzgarsız ve az soğuk olan bir kış gününde çok daha güzel bir tırmanış yapılabilir. Bence gerçekten çok güzel bir”

"Bu saklı cenneti bütün herkese göstermek istiyoruz"

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ise ilçenin bir birinden güzel birçok tarihi ve doğal güzelliğinin olduğuna dikkat çekerek mevcut turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.

Doğaseverleri Diyadin’e davet eden Balcı, “Diyadin Kanyonu, doğal bir cennet. 40 ila 50 metre uzunluk ve yükseklikten oluşuyor. Milli dağcımız Tunç Fındık’a çok teşekkür ederim. Uzun zamandır kendilerini bekliyorduk. Bizim burada Diyadin Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak amacımız Diyadin’i tanıtmak. Bu saklı cenneti bütün herkese göstermek. Buradaki doğal güzellikleri görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kayak bizde, kaplıca bizde, doğa sporları bizde, yürüyüş bizde, tırmanış bizde. Herkesi Diyadin ilçemize Ağrı’ya bekliyoruz. Tabi Tunç Bey’in gelişi ile birlikte bizler önümüzdeki yıl bir festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz yazın kaplıca festivali yapmak. Kışın ise burada kış festivali yapmak” ifadelerini kullandı.

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