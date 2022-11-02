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Milleyha sulak alanında çıkan yangın kontrol altında
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çevre 02.11.2022, 23:24
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha sulak alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
301 kuş türünün bulunduğu Milleyha sulak alanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve kepçe sevk edildi. Yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.