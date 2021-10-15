Milletvekili Durmuşoğlu ve DSİ Genel Müdürü Yıldız Savrun Barajı’nda incelemede bulundu

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye Savrun Barajı’nda incelemede bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, beraberindeki heyet ile Osmaniye Kadirli ilçesinde inşa çalışmaları devam eden Savrun Barajı’nda incelemelerde bulunarak inşaatı hakkında bilgi aldı. Osmaniye’nin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen ve Kadirli ilçesinde yapımı süren Savrun Barajı hakkında açıklamalarda bulunan Kaya Yıldız, “Milletvekilimiz ile Osmaniye için çok büyük önem arz eden Savrun Barajı’mızda incelemede bulunduk. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa etmekte olduğumuz Savrun Barajı’nda baraj ulaşım yolu ile kaya ocağı ulaşım yolunda kazı çalışmaları ile yol geçişlerinde bulunan sanat yapılarının imalatı devam etmektedir. Derivasyon tüneli 318 metre uzunluğunda olup, tünelin destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Derivasyon tünelinin betonu için kalıp ve iskele malzemeleri sahaya indirilmiştir. Derivasyon tüneli giriş portal kazıları, giriş portal şev desteklemeleri ve dolusavak sol sahil şev destekleme çalışmaları devam etmektedir. 143 bin 530 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Savrun Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 73 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdür Yıldız’a DSİ Genel Müdürlüğünden Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay ve 6. (Adana) Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik de eşlik etti.