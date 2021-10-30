Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Başkent Millet Bahçesi, açıldığı ilk gün olduğu gibi ikinci gün de ziyaretçi akınına uğradı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte millet bahçesini gezdi. Bakan Varank Millet Bahçesi’nin Ankara’ya çok yakıştığını söylerken, Bakan Kurum ise “Bugün Başkent Millet Bahçemiz ve misafirlerimiz bir başka güzel. Gençlerimizle ve her daim genç kalan hemşehrilerimizle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Söyleşi, konser, eğlence bir arada

Millet Bahçesi’nin içinde bulunan Altın Mekan Millet Kıraathanesi’nin ikinci gün konuğu ise yazar Serdar Tuncer oldu. Tuncer, anlattıklarıyla dinleyenleri mest etti. Tuncer “Ankara Millet Bahçesi şahane olmuş. Dert edip emek verenlere şükran. Millet Kıraathanesinde dostlarla sohbetinse tarifi imkansız” dedi.

Vatandaşlar konserlere de büyük ilgi gösterdi. “Şimdi 90’lar” isimli grup, şarkılarıyla dinleyenleri geçmişte yolculuğa çıkardı. Konsere binlerce kişi katıldı.

“Ankara, Millet Bahçesi’ni çok sevdi”

Başkent Millet Bahçesi’nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ankaramız’ın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Binlerce kişi parkımızı ziyaret etti. Çeşitli etkinliklerle Ankaralı hemşehrilerimizle burada buluşmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.