AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama’da yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine İzmir Büyükşehir Belediyesinin ardından Şehir Plancıları Odasının da itiraz etmesine tepki göstererek, "Proje, önceki planların kat kat üstünde bir fonksiyona sahip. CHP’li Büyükşehir Belediyesi de şehir plancıları da ortada yasal olarak bir usul ya da esas ihlali olmadığını, projenin çok daha fazlasını karşılayacağını çok iyi biliyor. Her türlü hizmet ve çözümü içinde barındıran Millet Bahçesi’ne karşı çıkmaları tamamen siyasidir. İsnatsız ve yersizdir. Siyaset, hizmet engelleme aracı değildir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama’da yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine Şehir Plancıları Odasının da itiraz ettiğini belirtti. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesinin de projeye itiraz ettiğini hatırlatan Sürekli, duruma tepki gösterdi. Başkan Sürekli, "Millet Bahçesine karşı çıkmaları tamamen siyasidir" dedi.

"Vicdanen etmiyoruz, siyaseten etmiyoruz. Halkımız da kabul etmiyor"

Sürekli, "Stat için plan değişikliği ve takas işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığının uygunluk görüşü ve onayı ile zaten çözülmüştür. Bergama Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında mevcut stadyum yerine takas işlemi yapılmıştır. Bergama Belediyesi, bakanlığa devri yapılan parsellerin bulunduğu alanda eşdeğer büyüklükte yeni bir stadyum alanı yapımı amacıyla gerekli plan değişikliği çalışmalarına başlamıştır. Bergama hatta bölgeye nefes aldıracak bir hizmete kamuoyunu yanlış bilgilendirerek engel olmaya çalışıyorlar. ‘Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı’ misali bir tutum içindeler. Bu dayanaksız müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hukuken etmiyoruz, vicdanen etmiyoruz, siyaseten etmiyoruz. Halkımız da kabul etmiyor" dedi.

Engellenmeye çalışılan Millet Bahçesi projesinin; bölgedeki esnaf da dahil olmak üzere hiçbir tarafı mağdur etmeyen, aksine kentin ve muhatapların önünü açacak bir proje olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, "Millet Bahçesi yapılacağı alanda yaklaşık 40 bin metrekarelik park, otopark ve halkın günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar fazlasıyla bulunmaktadır. Millet Bahçesinin sunacağı fonksiyonlar tesis kullanımları itibari ile kat ve kat daha fazla. Hele esnafı bu meseleye hiç alet etmesinler; çünkü 2018’de olası bir plan değişikliğinde esnafın bulunduğu alanı bedelsiz ve davasız terk sözleşmesini yapan kendileridir; CHP’li yerel idaredir. Peki biz ne yaptık? Belediye Başkanımız Hakan Koştu bu acımasızlığa geçit vermedi. Esnafın yanında durdu. Mağduriyetlerini gidererek hem proje içinde hem de yeni alanlar oluşturmak suretiyle esnafın ekmeğini korudu. Belediye CHP olsaydı, muhtemel ki sözleşmelerini işletecek, esnafı kapıya koyacaklardı" şeklinde konuştu.

"Kim kimi ve neden cezalandırıyor iyi irdelemek gerekir. Yazıktır, günahtır"

Sürekli, şöyle devam etti:

"Konak Tüneli’nde yaşadık, Karabağlar’da üniversite projesinde yaşıyoruz. Bugün de Bergama’da karşı karşıyayız. Algı yöneterek, İzmirlilerin aklını küçümseyerek yıllardır bizi hedef gösterenler, ellerindeki gücü sudan sebeplerle merkezi hizmetleri engellemek için kullanıyor. Kim kimi ve neden cezalandırıyor iyi irdelemek gerekir. Yazıktır, günahtır. Bugün, Bergama Millet Bahçesi için ayağa kalkan zihniyet, sadece bu şehre ve halkına zaman kaybettiriyor. İnsanları hizmetten mahrum bırakmayı göze almak vicdan işi değildir. Millet Bahçesi, doğru bir projedir, yasaldır, kamu yararınadır ve milletimize kazandırılacaktır."