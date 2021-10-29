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Millet Bahçesi hizmete açıldı

Düzce(İHA) – Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği 34 dönüm arazi üzerine kurulan Millet Bahçesi, Cumhuriyetin ilanının yıldönümünde faaliyete geçerek vatandaşlara kapılarını açtı.

Çevre 29.10.2021, 15:32
Millet Bahçesi hizmete açıldı

Düzce(İHA) – Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği 34 dönüm arazi üzerine kurulan Millet Bahçesi, Cumhuriyetin ilanının yıldönümünde faaliyete geçerek vatandaşlara kapılarını açtı.

Düzce Belediyesi tarafından “şehrin kalbinde” Kent Estetiği Projesi ile uyumlu vatandaşların kullanabileceği Millet Bahçesi, hizmete açıldı. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı özel günde hizmete alınan Millet Bahçesi açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken belediye bandosu da mini konser verdi.

Millet Bahçesinin hizmete alınması için düzenlenen programa Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye birim müdürlüklerinin her birinin ayrı ayrı çalışması ile ortaya çıkan Millet Bahçesinde hem vatandaşlar hem de çocuklar için alanlar yer alıyor. Büyük bir titizlikle süslenen bahçede, yetişkinler için salep, çay ve lokma dağıtımı yapılırken çocuklar için de pamuk şeker, günün anlamına uygun Türk Bayrağı ve balon dağıtımı gerçekleştirildi. Düzce Belediyesinin 2019 yılından bu yana yapmış olduğu çalışma ve projeler de sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Düzce’ye değer katanlarda yer alıyor

Millet Bahçesinin yerini bağışlayan Emine Hatun ve Düzce’nin önemli değerlerinden biri olan eski bakanlardan Avni Akyol’un da isimleri yaşatıldı. Akyol ve Emine Hatun’un kısa özgeçmişlerinin yer aldığı anıtlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Millet Bahçesinin hizmete alınmasında konuşan Vali Atay, bahçenin açılmasından dolayı herkesin mutlu olduğunu ifade ederek "Millet Bahçemizde tüm noktalar cıvıl cıvıl, çocuklar çok mutlu, insanlar geziyor. Kütüphanenin içi de güzel. Her şey düşünülmüş. Başta Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“34 dönüm üzerine yapılarak vatandaşların emrine sunduk”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geleceğini ifade ederek, “Millet Bahçesi güzel bir proje oldu. 34 dönüm üzerinde olan bu bahçemizde kafe-kütüphane ve iki hafif yiyecek-içecek satış noktası bulunuyor. Bahçemizi bugün hizmete aldık. Vatandaşlarımız zaten 3 gündür Millet Bahçesinin güzelliğini görüyorlar. Resmi açılışını yapacağımız ileri bir tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Millet Bahçesini gezen misafirler, bahçede bulunan alanları tek tek incelediler. Hizmete alınan Millet Bahçesinin resmi açılışı ise ilerleyen zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı resmi törenle yapılması planlanıyor.

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