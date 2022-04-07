Mileyha Sulak Alanı’nda kuş türü sayısı 294’e yükseldi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı’nda nesli azalan kıyı çamur çulluğu görüntülendi.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Samandağ sahiline yakın noktada olan Mileyha Sulak Alanı, doğal güzelliğinin yanı sıra göçmen kuşlara barınma ve dinlenme imkanı sunuyor. Türkiye’nin önemli kuş göç güzergahından biri olarak kabul edilen

Mileyha Sulak Alanında ilk defa kıyı çamur çulluğu görüntülendi.

Kıyı çamur çulluğu ile birlikte Mileyha Sulak Alanındaki gözlenen kuş türü sayısı 294 oldu.