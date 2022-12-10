Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre, fırtına şeklinde esmesi beklenen lodos ve kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle yarın (Pazar günü) için Midilli-Ayvalık arasında yapılacak feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. Seferlerin pazartesi günü yeniden başlayacağı bildirildi.