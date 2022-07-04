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Mezarlıklarda bayram temizliği

Kadirli Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.

Çevre 04.07.2022, 16:26
Mezarlıklarda bayram temizliği

Kadirli Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.

Kadirli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde bulunan mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenirken, kurumuş dallar da toplandı. Ekipler, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirileceğini ifade etti.

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