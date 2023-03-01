Meyvelerde bordo bulamacı uygulama zamanı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, meyvelerde ‘bordo bulamacı’ uygulama zamanının geldiği duyuruldu.

Tarım ilacı olan bordo bulamacı; şeftalide yaprak kıvırcıklığı, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında, karaleke ve ateş yanıklığı hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kansere, yaprak delen ve dal yanıklığı hastalığına, eriklerde cep hastalığı, cevizde antraknoz, yosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılıyor. Ayrıca bordo bulamacı ağaçların uyanmasını geciktireceğinden meyve çiçeklerinin soğuktan korunmasına destek veriyor. Özellikle sonbaharda (yaprakların 3/4’ü veya tamamı döküldüğünde yüzde 2 dozda) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 1- 1,5 dozda) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele sağlanıyor.

Bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uygulandığı meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir mücadele ilacı olan bordo bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi ekonomik bir yöntemdir. Bölgemiz gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç için sonbahar ve ilkbaharda kullanılan ilacın; ilkbahar uygulanması için uygun olan içinde bulunduğumuz bu dönemi kaçırmamalarını üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bordo bulamacı hazırlarken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

“Yapraklı dönemde bordo bulamacı uygulaması yapılmamalıdır. Bordo bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir. Aksi halde ilacın yapısı bozulur ve karışım olmaz. Hazırlanan karışım kullanılmadan önce bir tülbent yardımıyla süzülerek ilaçlama aletini tıkaması engellenmelidir. Sönmemiş kireç kullanıyorsak eritildikten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer erimeyen taş, toprak kalmışsa kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir. Bordo bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz. Bordo bulamacı atıldıktan sonra ilaçlama aleti mutlaka temizlenmelidir. Bordo bulamacı kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat (göztaşı) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Yapılan bordo bulamacının olup olmadığını kontrol etmek için bir passız çivi bulamaca batırılarak 5 dakika bekletilir. Çiviye bakılır; çivinin renginde bir değişiklik yoksa bordo bulamacı olmuş ve kullanıma hazır demektir. Şayet çivide hafif kızarma olursa karışım olmamıştır, bir miktar daha kireç ilave edilmelidir. Kasım-aralık aylarında yaprakların 3/4’ü veya tamamı döküldükten sonra yüzde 2 dozda bordo bulamacı yapılır. Şubat-mart ayında gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 1-1,5 dozda bordo bulamacı uygulanır.”

Açıklamada ayrıca, ilaçlama yaparken eldiven, gözlük, maske takılması ve tulum giyilmesi uyarısında bulunuldu.