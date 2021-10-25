Metroloji günler önce uyarmıştı

Kars’ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.

Kars - Digor Iğdır karayolunda devam eden yoğun kar yağışı sürüyor ve zaman zaman zor anlar yaşattı. Kar yağışına yaylara yakalanan çobanlar ise zor anlar yaşadılar.

Kar yağışı kısa sürede etrafı beyaz örtüyle kapladı yoğun kar yağışı devam ediyor.