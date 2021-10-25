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ABD Büyükelçiliği: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.
Metroloji günler önce uyarmıştı
Kars’ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.
Çevre 25.10.2021, 13:48
Kars’ta kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren başladı.
Kars - Digor Iğdır karayolunda devam eden yoğun kar yağışı sürüyor ve zaman zaman zor anlar yaşattı. Kar yağışına yaylara yakalanan çobanlar ise zor anlar yaşadılar.
Kar yağışı kısa sürede etrafı beyaz örtüyle kapladı yoğun kar yağışı devam ediyor.