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Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.

Çevre 27.06.2022, 15:54 27.06.2022, 16:14
Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kente sağanak başladı. Düzce’de de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Düzce’de en çok yağış alan bölge Yığılca ilçesi oldu. Yığılca’da metrekareye 106.4, Kaynaşlı’ya ise metrekareye 40.3 kilogram yağış düştü. Gölyaka Kardüz Yaylası metrekareye 4.9 kilogram yağış alırken, Çilimli 4.2 kilogram, Gölyaka 2.5 kilogram, Merkez 2.2 kilogram, Akçakoca 1.7 kilogram, Gümüşova 0.2 kilogram ve Cumayeri ise 0.1 kilogram yağış aldı.

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