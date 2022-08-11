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Meteorolojinin sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Çevre 11.08.2022, 11:17 11.08.2022, 11:23
Meteorolojinin sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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