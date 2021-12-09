Meteorolojiden Trakya’da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rüzgârın 10 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11 Aralık 2021 Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12.12.2021 Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.