Meteorolojiden Ordu için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Beklenen sağanak yağmurların, metrekareye 21-50 kilogram olarak düşmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.