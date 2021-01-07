Son Dakika
ALMANYA’NIN GELECEKTE OLASI HIRİSTİYAN DEMOKRAT BAŞKANI FREIDRICH MERZ TÜRKİYE’YE ÖZEL STATÜ ÖNERİYOR
Meteorolojiden o illere uyarı geldi
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Çevre 07.01.2021, 09:37
6
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü