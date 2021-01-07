Meteorolojiden o illere uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14