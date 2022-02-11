Meteorolojiden o iller için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

MGM’ den yapılan açıklamada; “Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışları özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3 ila 5 derece artması beklenmektedir. Bu nedenle Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın yüksek kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarda, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır’’ ifadelerine yer verildi.