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Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

MARMARA DENİZİNDE FIRTINA UYARISI

Çevre 11.11.2020, 09:23
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Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Marmara Denizi’nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.
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