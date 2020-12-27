Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; Ege Bölgesi’nin yarın (Pazartesi) Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), kıyı kesimlerinde bu akşam saatlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İzmir’de yarın il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA’DA FIRTINA VE YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi’nde yarın sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın; Antalya’nın batı kıyı kesimlerinde kuvvetli, bu akşam saatlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK, ÇANAKKALE VE BALIKESİR’DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Marmara Bölgesi’nde, bölgenin batısı ile yarın sabah saatlerinde İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yarın Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.