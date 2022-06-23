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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri
Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Çevre 23.06.2022, 14:21
DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada “Son değerlendirmelere göre 24 Haziran 2022 Cuma günü Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli, Bartın il geneli ile Zonguldak’ın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.