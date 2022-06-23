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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Çevre 23.06.2022, 14:21
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada “Son değerlendirmelere göre 24 Haziran 2022 Cuma günü Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli, Bartın il geneli ile Zonguldak’ın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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