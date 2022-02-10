Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ‘kuvvetli rüzgar’ uyarısı yapılırken, Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya dün akşamdan beri özellikle yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı ve karla karışık yağmurun yarından itibaren bölgeyi terk edeceğini kaydetti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman için yer yer kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Müdürlüğün resmi sitesinde özellikle rüzgarın, Malatya’nın güney ve kuzeyinde, Adıyaman kuzeyinde ve Tunceli’ni kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya ise yaptığı açıklamada, "Dün yapmış olduğumuz uyarı neticesinde bölgemiz dün akşamdan itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı devam etmektedir. Bu beklediğimiz kar yağışları ve karla karışık yağmurlar bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizi ve bölgemizi terk edecek. Yarından itibaren hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer sis beklenmektedir” dedi.