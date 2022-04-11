Meteorolojiden kar uyarısı!

Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm yurtta yaz havası şeklinde geçen hafta sonunun ardından hava sıcaklıkları düşüyor. Yeni haftaya fırtına ve yağışla girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu Dağı için kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Bolu'da ektili olması beklenen kar yağışıyla ilgili, "Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.