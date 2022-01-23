Meteoroloji’den Eskişehir ve çevresi için tipi ve çığ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevre iller için tipi, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, tahminlere göre Eskişehir’in de aralarında bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Meteoroloji, kar yağışı ve rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle vatandaşları uyardı. Hava sıcaklığının ise 4-6 derece azalması bekleniyor.