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Meteorolojiden Elazığ’a sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Çevre 17.06.2022, 16:26
Meteorolojiden Elazığ’a sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da salı gününe kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden salı gününe kadar artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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26°
az bulutlu