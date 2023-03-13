Meteorolojiden Diyarbakır için toz ve çamur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’da toz taşımı ve çamur yağışı gerçekleşeceği uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır için uyarılarda bulundu. Toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydederek hadisenin 13 Mart’ta 18.00 ve 15 Mart’ta ise 23.59 saatleri arsında gerçekleşeceğini bildirdi.