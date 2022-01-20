Meteorolojiden Diyarbakır için hafta sonunda kar ve zirai don uyarısı

Diyarbakır Meteoroloji 15. Müdürlüğünden, Pazar gününden itibaren il merkezinde ve kırsalda zirai don, kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizdeki soğuk havanın etkisinin devam ettireceği ve 23 Ocak Pazar gününe kadar açık olacağı, gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5 -15 derece arasında geçeceği, buzlanma, don ve yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. 23 Ocak 2022 ile 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Bölge genelinin yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların genellikle kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu soğuk ve kar yağışlı kar havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma, don, yoğun kar, tipi ve çığ hadislerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.