Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Uludağ ve yüksek kesimler için çığ uyarısında bulundu.

Bursa ve Kütahya’nın aldığı yoğun kar yağışı, dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep oldu. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü bu nedenle önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 4 ila 8 derece artması beklenirken, bu sıcaklık değişimi çığ’a neden olabilir açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışları özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 4 ila 8 derece artması beklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Bursa yüksek kesimleri (Uludağ) ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde (Gediz Murat Dağı) gibi yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yetkililerin, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.