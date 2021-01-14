Meteoroloji’den Çanakkale için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’ye yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de beklenen kar yağışlarının Cuma günü öğle saatlerine kadar; Lapseki, Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.