Meteorolojiden Bursa için 2 gün sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Bursa için 5 Ekim Pazartesi günü hava tahmin raporunu bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için 2 gün sıcaklık uyarısında bulundu.

Bursa’da bugün hava az bulutlu seyrederken, öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek 34 derece dolaylarında seyredecek. Yarın için en yüksek sıcaklık 35 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.