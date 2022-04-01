Meteoroloji’den Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için yarından geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.