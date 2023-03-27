Meteorolojiden Antalya için fırtına ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya’nın yarın sabahtan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayarak, fırtına ve zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının sahil kesimlerde 3 ila 5, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalacağı Antalya’da soğuk havayla birlikte yağışların yer yer kuvvetli olması, yağışların iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don beklenirken, rüzgarın salı günü güney, çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk havanın yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara sebep olabileceği ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Fırtına beklentisi

Antalya genelinde rüzgarın da yarın 62-74 km/saat, doğu iç kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba günü sabah ilk saatlerden itibaren yön değiştirerek kuzey yönlerden akşam saatlerine kadar devam edeceği, fırtınanın etkisini perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların da zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.