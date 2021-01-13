Meteorolojiden 13 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

SU BASKINI UYARISI

Yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla’nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

KAR BEKLENEN İLLER

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya’nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceği İstanbul’da aralıklı hafif yağmur görülecek.

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Afyonkarahisar’da aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtilirken, İzmir, Denizli ve Manisa’da aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.