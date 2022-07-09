Meteoroloji ve Tunceli Valiliği yangınlara karşı uyardı

Meteoroloji ve Tunceli Valiliği, vatandaşları orman ve örtü yangınlarına karşı uyardı.

Meteorolojiden yapılan Orman Yangın Riski Değerlendirmesine göre yapılan son değerlendirmede Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününden 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık (35 ile 40 derece), düşük nem (yüzde 4-16) beklendiği belirtildi. Değerlendirmede, rüzgarların cumartesi kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli, pazar günü güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde ve pazartesi değişik yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği ifade edilerek, beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise “Hafta boyunca artmaya devam edecek olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlardan uzak durmaları, ateşli piknik yapmamaları, araçlardan sigara izmariti atmamaları, cam vb. atıkları gelişigüzel şekilde doğaya bırakmamaları önem arz etmektedir” denildi.