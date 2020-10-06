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Meteoroloji uzmanları uyardı: 7 ilde kum fırtınası riski!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörüldü. Yurdun batı kesimleri için ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Çevre 06.10.2020, 11:03
2005
Meteoroloji uzmanları uyardı: 7 ilde kum fırtınası riski!

Daha önce Ankara ve Konya'da etkili olan kum fırtınası bu bölgede yaşayan vatandaşları olumsuz şekilde etkilemişti. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanabilir.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Yapılan tahminlere göre kum fırtınasından; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Muğla ve Aydın'ın etkilenmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer yaptıkları açıklamalar ile bu bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olan ulaşım sıkıntısı ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

GÜN BOYU KUM FIRTINASI UYARISINDA BULUNULDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün boyu kum fırtınası uyarısında bulundu. Paylaşılan uyarı haritalarında bugün başlayan kum fırtınası uyarısı,7 Ekim Çarşamba günü 06:00'a kadar devam edeceği bildirildi.



 

ANKARA VE KONYA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kum fırtınası daha önce başkent Ankara ve Konya'da da görülmüştü. Yaşanan doğa olayı karşısında vatandaş korkulu anlar yaşadı. Kum fırtınasında çekilen görüntüler ise korku filmlerini aratmadı.

#kum fırtınası
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