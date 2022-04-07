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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları 2-5 derece artacak. Ancak gök gürültülü sağanak yağış yolda. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Çevre 07.04.2022, 09:52 07.04.2022, 10:00
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: