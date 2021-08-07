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Meteoroloji uyardı, şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ile birlikte Marmara Bölgesinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışın da geleceği uyarısında bulundu. Uyarıların ardından gece saatlerinden Arnavutköy semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Çevre 07.08.2021, 03:27
Meteoroloji uyardı, şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ile birlikte Marmara Bölgesinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağışın da geleceği uyarısında bulundu. Uyarıların ardından gece saatlerinden Arnavutköy semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama da hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmara Bölgesi’nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Meteorolojinin açıklamalarının ardından gece saatlerinde Arnavutköy’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı.
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