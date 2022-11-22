Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15