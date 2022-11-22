Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağış aralıklarla sabah saatlerinden bu yana etkili olurken, kentin üzerindeki yağış kütlesi meteoroloji radarına yansıdı. Esenyurt'ta yağış nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. İşte 22 Kasım salı günü hava durumu raporu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15