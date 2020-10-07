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Meteoroloji uyardı, İstanbullular araçlarını dolu öncesi korumaya aldı

İstanbul’da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı.

Çevre 07.10.2020, 22:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililerden gelen uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapatmaya başladı. Sokakta park halindeki araçların üzerinde birbirinden farklı halı, battaniye ve kartonların olması renkli görüntüler oluşturdu.

Dolu yağışından aracını korumak için kartonla kapatan Halit Ayrancıoğlu, “Meteorolojinin uyarısına göre yarın sabah dolu bekliyoruz. Onun için aracımızı şimdiden doludan korumak için kartonla kaplıyoruz. Doluyla hiç öyle karşılaşmadım, ilk defa yapıyorum. Tedbir alıyoruz, artık etkili olduğu kadar aracımızı koruyacak” dedi.

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