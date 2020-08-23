Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saat 18.00-24.00 arası Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Pazartesi’nin ilk saatlerinde ise yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ülke genelinde ise az bulutlu ve açık havayla birlikte hava sıcaklıklarının biraz artması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ’İN DOĞUSUNDA FIRTINA

Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgar da etkili olacak. Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde esecek.