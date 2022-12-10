Meteoroloji "turuncu" kodla uyardı: Trakya’ya fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Trakya Bölgesi’nde yaşanacak fırtına ve sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alacak yağışlar ve şiddetli fırtına için vatandaşları uyardı. Meteoroloji, "turuncu" kodla uyarıda bulunurken, fırtına ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Marmara ve Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul ile Trakya’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri) rüzgarın; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (12.12.2022) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verilirken, beklenen sağanak yağışlar için: “Trakya’da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; 11.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

AFAD kısa mesaj ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise vatandaşlara gönderdiği SMS ile uyarılarda bulundu. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda; “Meteorolojiye göre bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun” ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzlukları ve önlemleri sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıların yanı sıra yaşanabilecek olumsuzlukları ve alınacak önlemleri de sıraladı. Meteorolojiden sel karşısında alınacak önlemler için yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Yüksek yerlere çıkın. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin yüzde 80’nin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın. Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın. Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın. Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin. Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın. Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın."

“Fırtınadan önce hazırlıklı olun"

Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edilmesi belirtilen açıklamada, "Meteoroloji’den telefonla bilgi alın. Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın. Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın. Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin” ifadelerini kullandı.