Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 2 il için ise sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerde, Antalya ve Manisa için sarı kodlu; Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın ve Çanakkale için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 17

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16