Meteoroloji Genel Müdürlüğü: “Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışlar bu akşam geç saatlere kadar etkili olacak”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.