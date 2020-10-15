Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32