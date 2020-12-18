Meteoroloji'den yağış uyarısı - 18 Aralık yurtta hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN