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Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...

Geçtiğimiz hafta sel felaketini yaşayan Sinop için, Meteoroloji'den kritik bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sinop ve çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Çevre 20.08.2021, 08:49
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısına göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İşte Meteorolojİ'den yapılan o açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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