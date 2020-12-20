Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SİS, PUS VE BUZLANMAYA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu.

MUĞLA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 5, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.

SİNOP: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

ZONGULDAK: 11, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 13, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.

ARDAHAN: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.

KARS: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 8, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 8, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

SİİRT: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu.