Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT

Doğu illerinde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik tahmin edilmezken, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.