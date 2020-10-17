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Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege illeri için sağanak yağış uyarısı yaptı
Çevre 17.10.2020, 09:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinin kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
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